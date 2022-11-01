Курс валют на 1 ноября: доллар и евро снова дорожают
Во вторник, 1 ноября, наличная гривна резко ослабла против иностранных валют "черному рынку" – доллар и евро подорожали.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:00 курс доллара на черном рынке составлял 40,00 – 40,40 грн, а в понедельник, 31 октября, колебался на уровне 39,81 – 40,10 грн.
Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна тоже несколько ослабла. Котировки на это время составляли 39,00 - 39,58 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 38,93 – 39,33 грн. Курсовые спреды выросли, что означает, что приобрести наличный евро стало дороже.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,5 – 40,2 грн (курс на 31 октября – 39,2 – 39,9 грн);
- Евро – 38,5 – 39,5 грн (курс на 31 октября – 38,3 – 39,4 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,0 – 39,5 грн;
- Ощадбанк – 39,4 – 40,3 грн;
- Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;
- Райффайзен – 39,8 – 40,45 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.