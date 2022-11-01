Курс валют на 1 ноября: доллар и евро снова дорожают

НБУ

Во вторник, 1 ноября, наличная гривна резко ослабла против иностранных валют "черному рынку" – доллар и евро подорожали.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс доллара на черном рынке составлял 40,00 – 40,40 грн, а в понедельник, 31 октября, колебался на уровне 39,81 – 40,10 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна тоже несколько ослабла. Котировки на это время составляли 39,00 - 39,58 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 38,93 – 39,33 грн. Курсовые спреды выросли, что означает, что приобрести наличный евро стало дороже.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,5 – 40,2 грн (курс на 31 октября – 39,2 – 39,9 грн);

Евро – 38,5 – 39,5 грн (курс на 31 октября – 38,3 – 39,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,0 – 39,5 грн;

Ощадбанк – 39,4 – 40,3 грн;

Укрэксимбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Райффайзен – 39,8 – 40,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.