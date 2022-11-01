Украина и Словакия продлили соглашение об увеличенном импорте газа

Оператор ГТС Украины и словацкий оператор Eustream a.s. договорились о продлении срока действия увеличенных гарантированных мощностей объемом 42 млн куб. м газа в точке "Будинце" до 31 марта 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

"Такой шаг является положительным как для украинских заказчиков, в частности из-за возможности для импорта газа в Украину, так и для нерезидентов - для хранения газа в украинских подземных хранилищах.

Кроме того, по прогнозным данным Секретариата Энергетического Сообщества, после запуска на полную мощность польско-словацкого интерконнектора заказчиков может заинтересовать маршрут поставки LNG после его регазификации Польша - Словакия - Украина", - говорится в сообщении.

"Маршрут поставки может быть одним из самых привлекательных в регионе, учитывая относительно небольшое расстояние транспортировки газа с LNG-терминала, или с ВТТ (VTP; виртуальная торговая точка) в Украину", - говорится в отчете SEEGAS.

"Мы благодарны нашему словацкому партнеру-оператору ГТС за сотрудничество, выгодное всем сторонам рынка. ОГТСУ с коллегами из Укртрансгаза постоянно поощряем компании хранить газ в украинских хранилищах - своими услугами (short-haul + таможенный склад), открытием новых маршрутов поставки в Украину. Все эти факторы являются предпосылками для создания газового хаба в Украине", - заявил вр.и.о. гендиректора ОГТСУ Павел Станчак.

Отмечается, что за последний год Оператору ГТС Украины впервые с 2014-го удалось удвоить гарантированные мощности для импорта газа из Европы в Украину. В частности, с 4 февраля ОГТСУ имеет дополнительные 15 млн кубометров газа из Словакии.

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Экономическая правда