Газ в Европе снова дешевеет: причина

Цены на газ в Европе продолжают снижаться на фоне теплой погоды, которая откладывает начало отопительного сезона.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник фьючерсы на газ с поставкой в декабре снизились на 4,3% до 118 евро за МВт-ч (1234 долл за тысячу кубометров) в Нидерландах, что является региональным эталоном.

Цены стремительно снижаются в течение последних недель, поскольку теплый октябрь позволил закачать больше газа в и без того переполненные хранилища.

Значительные поступления сжиженного природного газа и сдержанный спрос также помогли компенсировать сокращение поставок со стороны России.

Несмотря на это, риски в дальнейшем удерживаются, ведь мировые поставки остаются ограниченными. Газ в Европе сейчас стоит вчетверо дороже, чем в предыдущие годы в течение этого времени года. Хотя обеспокоенность из-за достаточности запасов этой зимой ослабляется, следующий год может быть значительно сложнее для региона из-за отсутствия российских грузов.

"Альтернативные источники топлива заполнят пробел, но за них придется заплатить", - отмечает Кэролайн Бейн, главная экономистка по сырьевым товарам Capital Economics. Группа ожидает, что цены на энергоносители в целом останутся повышенными в 2023 году.

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Хранилища газа в регионе заполнены почти на 95%, что обеспечивает буфер на случай похолодания. По данным Gas Infrastructure Europe, запасы в Германии, крупнейшем потребителе газа, выросли до 99%.