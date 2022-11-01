Сотрудникам TikTok в России предлагают релокацию в другие страны – СМИ

Руководство соцсети TikTok, принадлежащей китайской ByteDance, после начала мобилизации в РФ предложило сотрудникам российского офиса по желанию переехать для удаленной работы в Казахстан, Армению или Кыргызстан.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Так, с середины октября компания разрешила сотрудникам российского офиса работать из любой страны, где они получили разрешение на работу.

Но для этого они должны были вернуться в Россию и подписать дополнительное соглашение к трудовому договору, добавляет РБК. При этом, расходы на транспорт, жилье и т.д. сотрудник должен был полностью взять на себя.

"Некоторые сотрудники в связи с этим напоминали, что у них нет отсрочки от частичной мобилизации, поскольку российское юрлицо TikTok не внесено в реестр IT-компаний и не гарантирует сотрудникам бронь. В ответ на это в TikTok отмечали, что "обязаны взаимодействовать с военкоматами и передать им всю информацию", - рассказал один из собеседников издания.

Представитель TikTok на запрос РБК не ответил. Глава отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина неделю назад сообщила в LinkedIn об открытии офиса компании в Казахстане, который она возглавит.

Один из собеседников издания уточнил, что в феврале в российском офисе TikTok работали 200-300 сотрудников, а сейчас, "судя по сообщениям в [рабочих] чатах, каждый третий сотрудник находится в другой стране".

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Другой отметил, что после того, как весной TikTok объявил о прекращении работы в России из-за уголовной и административной ответственности за "фейки" о Вооруженных силах РФ, часть сотрудников российского офиса стали работать за рубежом, в частности на Ближнем Востоке, оставаясь при этом сотрудниками российского офиса.

Экономическая правда