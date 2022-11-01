Нефть подорожала более чем на 1% после падения накануне: причины

Цены на нефть во вторник выросли более чем на 1 доллар, отыгрывая потери на предыдущей сессии, поскольку более слабый доллар США компенсировал COVID-ограничения в Китае, которые вызвали опасения относительно спроса на топливо.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent с поставкой в январе подорожала на 1,53 доллара, или на 1,7%, до 94,34 доллара за баррель на 0718 по Гринвичу. Срок действия декабрьского контракта истек в понедельник на уровне 94,83 доллара за баррель.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,38 доллара, или на 1,6%, до 87,91 доллара за баррель, после падения на 1,6% на предыдущей сессии.

Причины изменения цен

"Цены на нефть сократили предыдущие потери на фоне ослабления доллара США, а основные мировые фондовые рынки выросли на сегодняшней азиатской сессии в преддверии решения Федеральной резервной системы США по ставке позже на этой неделе", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

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Во вторник доллар снизился с недельного максимума против корзины основных валют, поскольку трейдеры оценивали шансы на менее агрессивную монетарную политику Федеральной резервной системы на заседании в среду.

Более слабый доллар делает нефть дешевле для держателей других валют и обычно отражает больший аппетит инвесторов к риску.

"Предстоящее сокращение добычи нефти ОПЕК+ и рекордные данные по экспорту нефти из США также оказывают фундаментальную поддержку ценам на нефть", - сказала Тенг.

В понедельник ОПЕК повысила прогнозы мирового спроса на нефть в средне- и долгосрочной перспективе, заявив, что для удовлетворения этого спроса необходимо $12,1 трлн инвестиций, несмотря на переход на возобновляемые источники энергии.

Экономическая правда