Во вторник энергоснабжение ограничивают в семи областях страны

Во вторник, 1 ноября, ограничения энергоснабжения продолжатся в столице и семи областях Украины в результате вражеских обстрелов критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Ограничения начались с 06:00 во вторник, отмечает оператор.

Отключения света будут касаться всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.

В Укрэнерго отмечают, что временные контролируемые ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян. Это дает возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты.