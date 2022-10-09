Открыто первое уголовное дело за нарушение указа Лукашенко о запрете поднятия цен

getty images

В Беларуси открыли первое уголовное производство по факту нарушения указа самопровозглашенного президента Александра Лукашенко относительно повышения цен в республике.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Отмечается, что уже установлено два подтвержденных факта поднятия ценников, по одному из которых возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, в городе Лида один из магазинов якобы продавал колбасные изделия по цене выше той, что была указана в документах на 6 октября.

Владелец магазина спекулировал на цене колбасных изделий, которые продавал на 2 рублей дороже по сравнению с ценой, которая была в начале недели. Это примерно до 80 центов в валюте США.

Еще один зафиксированный случай нарушения, по которому и открыто уголовное дело, - бобруйское предприятие овощей. Однако здесь обвинение предприятию предъявили за повышение цен еще за период с января по август, однако сам указ о запрете начал действовать только с 6 октября.

Дело возбудили против директора предприятия из Бобруйска. Ему грозит до шести лет заключения.

В сообщении отмечается, что государству нанесен ущерб в крупном размере - более 10 тыс белорусских рублей. Издание уточняет, что 10 тыс белорусских рублей это около 4 тыс долларов.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ввел запрет на повышение цен в стране, начиная с 6 октября.