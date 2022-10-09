Levi's снижает прогнозы на прибыль из-за падения спроса и укрепления доллара

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Компания Levi Strauss & Co заявила о снижении ожидания от прибыли из-за укрепления доллара и падения спроса.

Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора Чарльза Берги, компания более осторожна в отношении своего бизнеса в Европе, поскольку на потребителей в регионе влияет гораздо более высокая инфляция, а также высокие расходы на энергоносители.

Потребители меняют свое внимание с дорогих товаров и одежды на предметы первой необходимости из-за высокой десятилетиями инфляции, что влияет на Levi's и других производителей одежды.

Быстрое укрепление доллара и более высокие затраты на продукцию также привели к тому, что Levi's опубликовал скорректированную валовую маржу в 56,9%, что на 60 базисных пунктов меньше, чем годом ранее.

Производитель джинсов, который борется с перебоями в цепочке поставок с начала пандемии, которая теперь ухудшилась из-за российско-украинской войны, повышает цены на свои джинсы, чтобы бороться с ростом затрат.

Теперь компания ожидает скорректированную прибыль за весь 2022 год в размере от 1,44 до 1,49 доллара на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,50-1,56 доллара.

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Levi's ожидает роста чистого дохода за весь год на 6,7% - 7,0%, то есть рост чистого дохода на 11,5% - 12% в неизменной валюте. Ранее компания прогнозировала рост чистого дохода на 11-13%.

О том как поднятие учетной ставки ФРС влияет на укрепление доллара в мире читайте: Почему падает евро и растет доллар?

Напомним:

Федеральная резервная система, вероятно, повысит процентную ставку в четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов в следующем месяце после того, как пятничный отчет показал, что ее агрессивная монетарная политика в этом году недостаточно способствует охлаждению рынка труда США.