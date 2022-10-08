"Зерновая инициатива": еще семь судов вышли из украинских портов

В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 11 судов с 172,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"Из порта ️"Южный" отправился во Вьетнам балкер CORNELIA M с 60 тыс. тонн украинской пшеницы. От причалов Одесского порта вышли суда SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. Из порта ️"Черноморск" балкеры LAURUS, ENEIDA и танкер CHEM HERO", говорится в сообщении.

Всего с начала работы зернового коридора, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 6,6 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 292 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Также читайте: Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

В рамках "зерновой инициативы" в среду, 5 октября, 6 судов вышло из портов Большой Одессы с 115,5 тыс тонн агропродукции, которая будет направлена в страны Африки, Азии и Европы.

За два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Большой Одессы было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабле. Около 40% грузов ушло из порта Южный.