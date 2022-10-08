Австрия оспаривает в Суде ЕС решение признать природный газ и ядерную энергетику "зелеными"

Австрия в пятницу подала иск в Суд Европейского Союза в связи с решением отнести в отдельных случаях газовую и атомную энергетику как "инвестиции, способствующие сохранению климата".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

В иске Австрия ссылается на заключение международных экспертов, согласно которому атомная энергетика не является "зеленой". Также Вена утверждает, что Европейская комиссия не имеет полномочий принимать такие далеко идущие решения, а этот процесс сопровождался процедурными ошибками - например, отсутствием достаточного времени для обсуждения вопроса.

"Атомная энергетика и газ не являются ни "зелеными", ни экологически устойчивыми. Поэтому, как и анонсировалось, мы подали иск в Суд против таксономического регламента Еврокомиссии. Срок, отведенный для этого, истекает в понедельник. Тогда мы объявим все детали", - сообщило министерство защиты климата Австрии.

Ожидается, что к иску Австрии может также присоединиться Люксембург, который ранее выступал против обновленной классификации источников энергии ЕС. В то же время большинство стран-членов поддержали принятое решение.

Напомним, в феврале Еврокомиссия предложила в течение переходного периода считать природный газ и ядерную энергетику "зелеными", если эти энергетические проекты соответствуют определенным условиям.

В июле это решение поддержал Европейский парламент, а Совет ЕС не высказал возражений до крайнего срока 11 июля. Таким образом, обновленная таксономия должна вступить в силу в 2023 году.

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Ожидается, что это поможет привлечь средства для "климатического перехода" и достижения климатической нейтральности ЕС к 2050 году. По расчетам блока, речь идет о 350 миллиардах евро частных инвестиций в год.

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