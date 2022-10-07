"Укрхимтрансамиак" окончательно победил в арбитраже над российским "Тольяттиазот"

Украинское госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" победило в международном арбитраже российского химического гиганта, крупнейшего производителя аммиака в мире ПАО "Тольяттиазот".

Об этом сообщила пресс-служба INTEGRITES – юридической компании, представлявшей украинскую сторону в суде.

Дело рассматривалось Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Украины (ICAC).

Отмечается, что "Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших мировых операторов аммиакопровода - инициировал арбитраж по взысканию долга с "Тольяттиазот" за транспортировку аммиака через территорию Украины. Ответчик отчаянно сопротивлялся иску и выдвинул юрисдикционные возражения относительно компетенции ICAC.

Арбитражный суд полностью удовлетворил требования клиента по взысканию основного долга и процентов, а также по частичному возмещению его арбитражных расходов.

Юридическое противостояние между компаниями, возникшее из-за долгосрочного контракта на транзит аммиака, длилось более 5 лет.

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