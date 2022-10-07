Главы автоконцернов Renault и Nissan обсудят в Японии перспективы альянса – FT

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Исполнительный директор автоконцерна Renault Лука де Мео прилетел в Токио на выходные для переговоров с руководителем Nissan Макото Учидой с целью решить вопрос интеллектуальной собственности и потенциально проложить путь к исторической реструктуризации альянса автопроизводителей.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам источников, приближенных к обеим сторонам, визит Де Мео сосредоточен на двух предложениях, направленных на обеспечение будущего Renault, но сильно нуждающихся в согласии Nissan.

Альянс между Renault и Nissan, который впервые был заключен в 1999 году, сохранился, несмотря на напряженность. Но поскольку мировая автомобильная промышленность неумолимо переходит в сторону электромобилей, давление на обоих автопроизводителей растет.

На переговорах будут обсуждаться стремления французской группы передать часть своего бизнеса двигателям внутреннего сгорания китайской Geely. Этот план является частью долгосрочных амбиций Renault продавать только электромобили, но требует согласия Nissan, учитывая исторический обмен технологиями.

Источники рассказали, что план Renault, скорее всего, будет состоять в создании нового совместного предприятия с бизнесом Geely Aurobay, которым совместно владеют китайский автопроизводитель и Volvo Cars.

Этот шаг вызвал сильное сопротивление со стороны Nissan, который не хочет, чтобы технологиями, которые он разрабатывал совместно с Renault в течение многих лет, делились с китайской компанией, добавляют люди.

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Лука де Мео хочет, чтобы сделка с Geely была завершена ко дню рынков капитала французского автопроизводителя в начале ноября.

Вторым предложением, которое обсуждается в эти выходные, является просьба Renault в Nissan инвестировать в новое подразделение электромобиля и программного обеспечения, которое французский автопроизводитель впоследствии имеет целью выделить в качестве отдельной компании под названием Ampere.

Хотя разрешение спора по поводу интеллектуальной собственности является ключевой целью переговоров, Nissan использует это как шанс призвать к значительному сокращению 43-процентной доли, которую Renault имеет в компании, долгое время вызывающей напряжение между концернами.