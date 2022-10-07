"Днем до +19": глава "Нафтогаза" Витренко раскритиковал старт отопительного сезона в Киеве

Getty Images

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко негативно отреагировал на старт отопительного сезона в Киеве и напомнил об энергетическом кризисе и высоких ценах на голубое топливо.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Европейские страны ограничивают потребление природного газа, политики публично говорят, что отопление начнут с ноября, фотографируются в теплых свитерах, чтобы показать, что не включают отопление.

И здесь читаешь сообщение, что Киев начинает отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы", – пишет чиновник.

Витренко напомнил, что государство продает теплопроизводителям газ для нужд населения по цене 7,4 грн/куб. м, в то время как цена импортируемого газа доходит до 100 грн/куб. м.

"Если бы тепловики покупали газ по рыночной цене и полностью бы за него рассчитывались, это была бы другая ситуация. А так государство должно компенсировать разницу", – отметил чиновник.

Он добавил, что газа, который добывает "Нафтогаз", недостаточно для нужд населения и компаний, которые технически обеспечивают население теплом и газом. В прошлом году эта разница составляла 3 млрд. кубометров. А задолженность тепловиков перед "Нафтогазом" уже превысила 63 млрд грн.

ВИДЕО ДНЯ

"В целом в 2022 году "косвенные субсидии", которые фактически предоставляет государство на потребление природного газа по нашим подсчетам, составляют 842 млрд. грн., что сопоставимо с 70% расходов на безопасность и оборону Украины. Поэтому уменьшение потребления природного газа, его экономия – это существенная помощь Украине", – подчеркнул Витренко.

Глава НАК уверен, что погодные условия позволяют начать отопительный сезон с ноября. А это, в свою очередь, помогло бы стране меньше закупать импортированного газа по 100 грн за кубометр, и тратить эти средства на армию.

Напоминаем:

В столице начался отопительный сезон для учреждений социальной сферы: больниц, школ, детсадов и других учреждений, в отношении жилых домов все будет зависеть от погоды.