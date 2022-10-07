На Банковой рассказали, когда заработает Фонд восстановления Украины

Фонд восстановления Украины может полноценно заработать уже в конце ноября – начале декабря.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время конференции, передает пресс-служба главы государства.

Тимошенко сообщил, что за 225 дней полномасштабной войны зафиксировано 94 тыс. 596 разрушенных объектов инфраструктуры в разных регионах Украины. Из них в Киевской области – более 25 тыс. объектов, в Донецкой – более 20 тыс., в Харьковской – более 9 тыс. объектов. В частности, разрушены более 74 тысяч жилых домов. И каждый день добавляются новые объекты, поскольку российские обстрелы продолжаются.

К сожалению, в Украине реально не хватит финансовых ресурсов для восстановления такого объема разрушенной инфраструктуры. Нам понадобится много лет, чтобы восстановить тысячи школ, садов, больниц, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры", – отметил Тимошенко.

По его словам, сейчас на средства государственного бюджета начато восстановление только более 11 тыс. объектов. То есть, ремонтируют всего 13% от необходимого, ведь Украине критически не хватает средств.

В целях привлечения финансовой помощи от иностранных правительств, агентств и международных организаций было принято решение о создании Фонда восстановления Украины. Этот финансовый институт должен стать инструментом для прозрачного получения и эффективного использования международной помощи для восстановления инфраструктуры в Украине.

Прозрачность Фонда будет обеспечиваться путем максимального контроля со стороны донорского сообщества, ведь 75% его наблюдательного совета составят представители доноров. 100% руководящего состава Фонда будут назначать доноры, а вся его отчетность будет находиться в публичном доступе.

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"Мы планируем, что полноценный запуск работы Фонда состоится уже в конце ноября - начале декабря текущего года", – сказал Тимошенко.

Экономическая правда