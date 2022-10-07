Курс валют на 7 октября: гривня постепенно укрепляется

Наличная гривня в пятницу несколько укрепилась и сейчас на черном рынке доллар торгуется по 40,81 - 41,02 грн, укрепление произошло также относительно евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Так, на 13:30 курс доллара на черном рынке составлял 40,81 - 41,02 грн, а в четверг, 6 октября, колебался на уровне 40,87 - 41,11 грн

Что касается "черного" курса гривни к евро, то здесь гривна демонстрирует похожую динамику. Котировки на это же время составляют 39,22 - 39,71 грн. Для сравнения, во вторник курс на торгах колебался на уровне 39,56 - 39,89 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,3 - 41,1 грн (курс на 6 октября - 40,4 - 41,2 грн);

Евро - 39,05 - 40,1 грн (курс на 6 октября - 39,2 - 40,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 40,2 - 40,7 грн;

Ощадбанк - 40,4 - 41,5 грн;

Укрэксимбанк - 40,6 - 41,3 грн;

Райффайзен - 40,8 - 41,3 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.