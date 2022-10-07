У "Нафтогаза" есть предварительные договоренности по поставкам газа через Baltic Pipe – Витренко

"Нафтогаз" имеет предварительные договоренности о поставках газа из-за недавно открытого газопровода Baltic Pipe.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава правления НАК Юрий Витренко.

"Мы можем сейчас получать газ через эту трубу, и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками такого газа, и есть даже свободная мощность в трубе, которую, так сказать, неформально оставили именно для "Нафтогаза", для Украины", - рассказал Витренко.

В то же время он отметил, что в настоящее время у компании нет необходимых средств для импорта газа через Baltic Pipe по текущим ценам.

"Но проблема в том, что 1 млрд куб. м, который мы могли бы купить через эту трубу для потребления предстоящей зимой, стоит $2 млрд по текущим ценам. И у "Нафтогаза" сейчас нет таких денег, чтобы купить этот газ", - признал глава компнии.

Витренко подтвердил, что создаваемый для импорта газа спецфонд, который должен был наполняться, в частности, международными донорами, пока пуст.

"Дальше все зависит от того, насколько результативна будет миссия МВФ, и, возможно, будет важна донорская конференция с немцами уже в конце октября. После этого можно будет сказать, насколько велики шансы наполнения фонда", - добавил он.

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При этом Витренко отметил важность открытия Baltic Pipe для Украины.

"Это хорошо, что появился такой дополнительный вариант получать точно не российский газ для Украины и мы им воспользуемся, когда будет возможность", - резюмировал он.

Газопровод Baltic Pipe объединил газотранспортные системы Польши и Дании для поставок газа из Норвегии. Газопровод сможет транспортировать 10 млрд куб. м природного газа в год в Польшу и 3 млрд. куб. м – из Польши в Данию.

Его ввели в эксплуатацию в конце сентября.

Напоминаем:

По состоянию на конец сентября в украинских подземных хранилищах уже накоплено почти 14 млрд. кубометров газа для прохождения отопительного сезона при целевом показателе в 14,5-15 млрд. кубов.

Экономическая правда