Объем поставок газа из Азербайджана в Европу увеличат вдвое

Поставки газа по Трансанатолийскому газопроводу TANAP, соединяющему Азербайджан и западную границу Турции, вырастут вдвое - из Турции газ будет направляться в Европу.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез, сообщает Укринформ.

"Было принято решение удвоить мощность TANAP. Мы увеличим мощность с 16 миллиардов кубических метров до 32 [млрд кубических метров]", - сказал министр по итогам второго азербайджано-турецкого энергетического форума в Стамбуле.

Он также отметил, что Турция сможет воспользоваться частью дополнительных объемов прокачиваемого газа.

TANAP проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (ТАР), который еще строится. По нему газ будет поставляться в Грецию, Албанию, Италию.