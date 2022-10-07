Samsung впервые за три года ожидает снижения прибыли на треть

Технологический гигант Samsung ожидает падения своих прибылей на 32% за квартал из-за сокращения спроса на электронные устройства вследствие замедления экономики в мире.

Об этом сообщает BBC.

По оценкам южнокорейской компании, ее квартальная операционная прибыль составила около 10,8 трлн вон (7,6 млрд долл). Кроме того, американский производитель чипов Advanced Micro Devices (AMD) также заявил, что результаты пострадали от падения спроса на компьютеры.

Квартальные результаты компаний объясняются тем, что люди сокращают свои расходы, поскольку потребительские цены растут.

Прибыль Samsung также пострадала из-за того, что мировые цены на микросхемы памяти упали вследствие ослабления спроса на потребительскую электронику. Ожидаемое компанией падение прибыли на треть будет означать первое снижение квартальной прибыли Samsung в годовом исчислении за почти три года.

Samsung должна обнародовать свои прибыли 27 октября.

"Это будет общей тенденцией для компаний во второй половине 2022 года из-за ослабления потребительского спроса", - сказал BBC Нил Шах из фирмы по анализу рынка Counterpoint Research.

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Продажи электронных устройств пострадали, поскольку растущая инфляция, более высокие процентные ставки и влияние полномасштабного вторжения России в Украину удерживают людей от покупок.

Это привело к тому, что фирмы, которые покупают микросхемы памяти, такие как производители смартфонов и персональных компьютеров, сократили свои закупки, поскольку используют имеющиеся запасы.





