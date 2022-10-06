Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ввел запрет на повышение цен в стране, начиная с 6 октября.

Об этом решении он объявил на совещании с экономическим блоком по инфляции, сообщает белорусское государственное издание "БелТА".

"С 6 числа (октября – ред.) запрещается любой рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай боже кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие расчеты, перерасчеты", - приказал Лукашенко.

Решение Лукашенко обосновал тем, что цены в Беларуси, по его словам, стали "заоблачными" после "безумного всплеска" и "дальше такое продолжаться не может".

По его словам, "нет необходимости дальше повышать рост цен".

"Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все", – заявил Лукашенко.

Он также предупредил, чтобы на этом фоне не было "каких-либо закрытий объектов и попыток уйти с рынка".

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Приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграмм-канал "Пул Первого" сообщил, что исключения могут быть только индивидуальными, и они должны приниматься министрами или председателями облисполкомов.

"За нарушение – ответственность Генпрокуратуры и КГК (Комитет государственного контроля – ред.) – задержание и уголовные дела. Ответственность во всей вертикали", - говорится в сообщении.

Экономическая правда