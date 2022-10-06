Государственный ПриватБанк возобновляет подготовку к приватизации, которую приостановили в феврале из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил председатель правления банка Герхард Беш на конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны"

По его словам, до полномасштабного вторжения 24 февраля банк готовился к приватизации и вел много проектов для ее успешного завершения в 2024 году, но в феврале многие из этих проектов были приостановлены.

Сейчас банк восстанавливает большинство проектов, чтобы повысить свою эффективность и взаимодействие с клиентами, улучшить их клиентский опыт, продолжить улучшать положительную репутацию на рынке.

"Банк многое вкладывает в цифровое развитие и разработки и уже готовится к послевоенному периоду. Беш рассчитывает на рост бизнеса и планирует продолжать кредитование клиентов", - пишет Forbes со ссылкой на заявление Беша.

ПриватБанк – крупнейший банк Украины, обслуживающий более 20 млн клиентов. За 2021 год банк получил 35 млрд грн прибыли или почти половину прибыли всей банковской системы.

Напомним:

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До полномасштабного вторжения РФ в Украину в Нацбанке считали, что приватизация Приватбанка заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС.

Государственный Приватбанк остается самым привлекательным объектом для приватизации среди госбанков, и цель найти для него инвестора до 2025 года весьма реалистична, заявляла заместитель директора направления "Финансовые институты" международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Как сообщалось, в начале сентября 2020 года Кабинет министров обновил принципы стратегического реформирования госбанков и предусмотрел сокращение доли государства в банковском секторе с нынешних 60% до 25% к 2025 году путем частичной или полной приватизации каждого из четырех госбанков.

Правительство сохранило планы по приватизации ПриватБанка и видит его ведущим розничным банком в Украине, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ).

В Нацбанке заявили, что начнут готовить Приватбанк на продажу уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и озвучили требования к потенциальным инвесторам.

Экономическая правда