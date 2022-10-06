США через USAID предоставят Украине 55 миллионов долларов для подготовки к зиме

Глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Саманта Павер, находясь в Украине, заявила, что USAID предоставит 55 млн долларов, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме на фоне развязаной РФ жестокой войны.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе USAID.

"Эта помощь обеспечит ремонт и техническое обслуживание труб и другого оборудования, необходимого для отопления домов, больниц, школ и предприятий по всей Украине.

Новую помощь USAID напрямую получат до семи миллионов украинцев в 19 регионах. USAID также снабдит генераторами электроэнергии и альтернативными источниками топлива больницы, центры для внутренне перемещенных лиц и приюты для социально незащищенных граждан, помогая обеспечить украинцам доступ к теплому жилью зимой.

Помощь будет, прежде всего, нацелена на регионы Украины, которые были опустошены войной Путина, включая Черниговскую, Харьковскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую и Житомирскую области", - говорится в заявлении.

Новое финансирование предоставляется в дополнение к помощи USAID энергетическому сектору Украины с начала полномасштабного вторжения РФ и поможет Украине обеспечить постоянные поставки отопления и горячей воды своим гражданам, говорят в USAID.

Помощь оказывается в рамках Проекта энергетической безопасности USAID.

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Напомним:

Глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Саманта Пауэер 6 октября прибыла в Киев.

Экономическая правда