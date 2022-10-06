Нидерланды допускают запуск месторождения Гронинген, которое может заменить газ из РФ в Европе

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Месторождение Гронинген сейчас в процессе закрытия из-за сотен землетрясений, к которым привела его разработка, однако в случае наступления критической ситуации Нидерланды допускают его перезапуск.

Об этом пишет Bloomberg.

Пока Нидерланды отвергают призывы нарастить выкачку газа, даже когда Европа готовится к едва ли не самой суровой зиме со времен Второй мировой войны.

С 1963 года Гронинген является основой европейского газоснабжения. Несмотря на десятки лет добычи, там до сих пор есть около 450 млрд кубов газа в резерве на сумму около 1 триллиона долларов. По данным компании Shell Plc, участвующей в эксплуатации месторождения, возможно добывать еще на 50 млрд кубов газа в год больше, чем сейчас. Причем дополнительные объемы газа можно получить почти сразу после запуска.

Первые небольшие толчки в Гронингене были зафиксированы в 1986 году, и с тех пор их было сотни. Хотя большинство из них невозможно обнаружить с помощью приборов, в 2012 году в регионе произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла, что привело к тысячам исков о возмещении имущественного ущерба.

По данным Гронингенского института горнодобывающей промышленности, из примерно 327 000 домов в регионе по меньшей мере 127 000 получили определенные повреждения. Более 3300 зданий были снесены в этом районе с 2012 года, поскольку землетрясения сделали их опасными, сообщает голландская телерадиокомпания NOS.

Министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Уилбриф говорит, что продолжать добычу опасно, но страна не может игнорировать страдания в других странах Европы. Нехватка газа "может заставить нас принять это решение", - говорит он. В частности, если больницы, школы и дома не смогут должным образом отапливаться.

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон недавно заявил, что Нидерланды должны пересмотреть свое решение по Гронингена, и на Уилбриф давили коллеги из других стран ЕС. Однако страна пока что придерживается своего плана.

Премьер-министр Марк Рютте не исключает использования Гронингена для усиления поставок, но "только в крайнем случае, если все пойдет не так", и пока ситуация не настолько критична

Вместо того, чтобы увеличивать добычу газа, Нидерланды сняли ограничения на генерацию угольных электростанций, а также удвоили импортные мощности для сжиженного природного газа и обеспечивают заполнение газовых хранилищ на 80% к началу зимы.

Ситуация этой зимой может быть "достаточно стабильной", говорит Уилбриф. Но министр больше обеспокоен тем, что будет после нее: "Если вы полностью исчерпаете эти запасы из-за холодной зимы, как вы собираетесь их снова наполнять?".

Многие жители Гронингена готовятся к тому, что правительство отменит свое решение и в конце концов увеличит добычу, поскольку давление растет.





