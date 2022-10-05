БЭБ предупредило незаконное возмещение НДС на 1,3 миллиарда

Бюро экономической безопасности предотвратило незаконное возмещение НДС из бюджета на сумму 1,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Специалисты Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ проанализировали заявки более 4500 предприятий на возмещение 21 млрд грн налога на добавленную стоимость. По результатам работники Бюро установили заявки 225 предприятий на 3,3 млрд грн, законность бюджетного возмещения НДС которых вызывала сомнение.

"Из них, благодаря превентивным мерам сотрудников Бюро, уже предотвращено незаконное возмещение НДС из бюджета на сумму 1,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

В подавляющем большинстве упомянутые компании подали заявки по товарным остаткам, импортированным в течение 2021-2022 гг.

Детективы БЭБ установили отсутствие сделок по экспорту, информации о продаже товаров в бухгалтерском и налоговом учетах и их отсутствие на складах. Это может свидетельствовать об осуществлении операций по реализации товарно-материальных ценностей за наличные денежные средства без отражения таких операций по реализации в едином реестре налоговых накладных, налоговой и финансовой отчетности этих обществ.

Кроме того, для минимизации и устранения угроз экономической безопасности Украины от деятельности упомянутых предприятий сотрудники БЭБ направили 40 рекомендаций в Государственную налоговую службу для проведения проверок достоверности начисления бюджетного возмещения НДС.

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Экономическая правда





