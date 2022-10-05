Пять месяцев работы United24: сумма взносов приблизилась к 200 миллионам долларов

За пять месяцев работы платформы UNITED24 общая сумма благотворительных взносов приблизилась к отметке 200 млн долл (свыше 7,2 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба United24.

Платформа отчитывается, что в сентябре к UNITED24 в роли послов присоединились обладатель премии "Оскар", "Эмми" и "Грэмми" Барбра Стрейзанд и исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" Марк Гэмилл.

"В регионы Украины отправилась еще одна партия приобретенных реанимобилей, наркозно-дыхательные аппараты, операционные столы и аппараты внешней фиксации, а на фронт – боевые дроны Warmate", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Марк Гэмилл стал первым послом "Армии дронов".

"Кроме звездного посла, "Армия дронов" усилилась новыми закупками. В частности, приобретено десять выносливых комплектов PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS. Вооруженные силы Украины получат комплексы БПЛА, которые способны находиться в полете в течение 25 часов при любых погодных условиях. в сентябре на фронт передали первые 20 дронов Warmate, приобретенных в рамках сбора Monobank", - говорится в отчете.

Кроме этого, в течение пятого месяца работы UNITED24 Министерство здравоохранения приобрело 22 аппарата вакуумной терапии ран и 4852 аппарата внешней фиксации.

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В разные области Украины доставлены еще 23 карета скорой медицинской помощи, а также 300 аппаратов внешней фиксации, 68 наркозно-дыхательных аппаратов и 24 операционных стола, отчитывается платформа.

Кроме этого, на помощь врачам будет собирать новый партнер UNITED24 – официальный импортер BMW Group в Украине, АВТ Бавария: он представил 400 автомобилей, от продажи каждого из которых перекажет 50 000 грн через платформу.

Также отмечается, что модный дом Balenciaga перевел на восстановление Украины 100 000 €, собранных по продаже первой партии свитшотов, созданных специально для UNITED24 по случаю объявления посла - Демны, креативного директора дома.

Наибольшие взносы месяца также осуществили: благотворительный фонд Pfizer – 5 000 000$ на "Медицинскую помощь"; Мировой Конгресс Украинцев - 600 000$ на "Армию дронов"; правительство штата Виктория – 500 000 AUD на "Восстановление Украины".

Напомним:

За 4 месяца специальная фандрайзинговая платформа UNITED24 (u24.gov.ua) аккумулировала 180 252 665 долларов на помощь Украине.

Экономическая правда