За границей находятся до 3 миллионов украинцев трудоспособного возраста – Минэкономики

С началом великой войны из 7,7 миллиона внутренне перемещенных лиц 5 миллионов потеряли рабочие места, за пределы Украины выехали почти 3 миллиона граждан трудоспособного возраста.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Интерфакс-Украина.

"Подавляющее большинство украинцев, выехавших за пределы Украины, - это женщины, дети и лица в возрасте от 60 лет. По оценкам ILO (Международная организация труда, МОТ), 2,75 млн выехавших находятся в трудоспособном возрасте", - отметила чиновница на международном семинаре, посвященном ситуации на рынке труда Украины, стран ЕС и других государств, где украинские беженцы спасаются от войны.

Две трети таких украинцев имеют высшее образование, а почти половина (49%) была занята в высококвалифицированных профессиях.

По данным системы мониторинга численности населения, опирающейся на данные мобильных операторов, ежедневно количество находившихся за пределами Украины составляло около 3 млн человек в течение апреля-сентября 2022 года. Этот показатель достиг 3,2 млн человек 25 сентября 2022 года.

Согласно данным, 42% находящихся за пределами Украины составляли работающие лица, 17% - неработающие, 8% - студенты, 23% - пенсионеры, 10% - не удалось определить.

Также за рубежом находятся лица возраста:

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7% – до 20 лет;

11% – 20-29 лет;

21% – 30-39 лет;

16% – 40-49 лет;

33% – более 50 лет;

12% – не удалось определить.

Во время семинара участники разработали рекомендации, которые помогут своевременно и эффективно реагировать на риски на рынке труда, вызванные войной.

Напоминаем:

Каждый восьмой зарегистрированный в Киеве безработный является внутренне перемещенным лицом.