В Испании, Чехии и на Кипре перестали принимать карты UnionPay банков РФ

Граждане РФ жалуются, что европейские банки перестают принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные российскими банками.

Об этом пишут "Известия".

Так, карты UnionPay не принимают в чешском KB Bank – независимо от страны выпуска.

"Российские клиенты также столкнулись с трудностями в Испании - местная сеть банкоматов Euronet подтвердила, что отказывает в обслуживании карт UnionPay, выпущенных российскими и белорусскими банками. В Euronet заявили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься из-за санкций , – говорится в статье.

Кроме Euronet, в Испании карты UnionPay нельзя использовать в банкоматах Kutxabank и ING.

Кроме этого, зафиксированы случаи отказа принимать карты в испанской сети ATM Sabadell, но в банке заявили, что еще работают с китайской платежной системой.

"Пользователи также фиксировали единичные сбои при приеме карт UnionPay банкоматами сети JCC на Кипре. Однако в call-центре компании сообщили, что до сих пор работают с "пластиком" китайской платежной системы, в том числе выпущенным российскими банками", - пишет издание.

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Кроме того, сообщается, что болгарский DSK Bank с 26 октября перестанет работать с UnionPay.

В центре поддержки банка сообщили, что пока переговоры с UnionPay продолжаются, окончательное решение не принято.

А с 3 октября банкоматы в Финляндии перестали обслуживать карты UnionPay.

Экономическая правда