Еврозоне вряд ли удастся избежать рецессии из-за углубления спада – аналитики

Стремительное падение деловой активности в еврозоне в прошлом месяце снижает надежду, что ЕС избежит рецессии.

Об этом пишет Reuters.

Окончательный сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global для еврозоны, считающийся хорошим показателем экономического здоровья, в сентябре упал до 20-месячного минимума в 48,1 из 48,9 в августе.

"Все ниже 50 указывает на сокращение", - объясняет агентство.

"Опрос указывает не только на ухудшение экономического спада, но и на ухудшение инфляционной картины", – подчеркивает Reuters.

Индекс PMI цен на сырье подскочил до 77,1 с 72,3.

При этом, как пишет Reuters, рост цен, особенно затрат на энергоносители, вместе с мрачной экономической перспективой заставили потребителей насторожиться.

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"Растущая инфляция, связанная с энергетическим кризисом и войной в Украине, уничтожает спрос в то же время, когда бизнес-доверие падает до уровней, которых не было со времен долгового кризиса в регионе в 2012 году, за исключением карантина из-за пандемии", – говорят аналитики.

В прошлом месяце ЕЦБ повысил свои ключевые процентные ставки на беспрецедентные 75 базисных пунктов и пообещал дальнейшее повышение, отдавая приоритет борьбе с инфляцией, даже если блок, вероятно, направляется к зимней рецессии.

Экономическая правда