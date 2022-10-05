Mastercard запускает сервис для блокировки криптомошенничества

Mastercard представит новое программное обеспечение, которое поможет банкам выявлять и блокировать транзакции на криптовалютных биржах, склонных к мошенничеству.

Об этом пишет СNBC.

Отмечается, что сервис Crypto Secure, помогающий банкам оценивать риск преступности, связанной с торговцами криптовалютами в ее сети, работает на основе CipherTrace, стартапа по безопасности блокчейна, приобретенном Mastercard в прошлом году.

При этом сервис использует "сложные" алгоритмы искусственного интеллекта для определения риска совершения преступления.

CNBC отмечает, что Mastercard запускает эту услугу на фоне роста преступности на новом рынке цифровых активов.

По данным аналитической компании по блокчейну Chainalysis, в прошлом году количество криптоактивов, входящих в кошельки с известными уголовными связями, возросло до рекордных 14 млрд долл. А в 2022 году произошла волна громких изломов и случаев мошенничества, нацеленных на криптоинвесторов.

На платформе Crypto Secure банкам и другим эмитентам карт отображается панель инструментов с рейтингами с цветовым кодированием, представляющими риск подозрительной деятельности, с серьезностью риска, который варьируется от красного для "высокого" до зеленого для "низкого".

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При этом Crypto Secure не принимает решения о том, следует ли отказать конкретному продавцу криптовалюты. Это решение зависит от партнера платежной сети.

Mastercard уже использует аналогичную технологию для предотвращения мошенничества в операциях с фиатной валютой. С Crypto Secure эта функциональность расширяется до биткоинов и других виртуальных валют.

Экономическая правда