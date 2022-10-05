Подоляк: Украина ведет тяжелые переговоры о продлении работы зернового соглашения

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина ведет тяжелые переговоры для продолжения работы зернового коридора.

Об этом он рассказал в телеинтервью Bloomberg.

"Мы надеемся на продление мандата на вывоз зерна из украинских портов", - добавил он.

Подоляк отказался уточнить, когда можно ожидать каких-либо результатов, назвав переговоры "сложными". Украина не ведет переговоры с Россией напрямую, а вместо этого существуют подгруппы, в которые также входят Турция и ООН.

Більше про перемовини щодо "зернового коридору" читайте у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

Нагадуємо:

Зернова угода була підписана в Стамбулі 22 липня і діє 120 днів з дня підписання, до 19 листопада. Її можуть автоматично продовжити, якщо одна із сторін-підписантів не повідомить про бажання її змінити чи розірвати.

ВИДЕО ДНЯ

Президент РФ Владімір Путін хоче обмежити напрями вивезення зерна з України і бреше про напрямки вивезення продовольства – нібито, лише 3% йде до бідних країн. ЕП пояснювала, куди насправді йде українське зерно.

ООН тисне на Київ, аби дати Росії додаткову вигоду від ініціативи – дозволити їй експортувати свій аміак через Одесу – і таким чином забезпечити подальшу роботу коридорів.

Больше о переговорах по "зерновому коридору" читайте в статье: Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу

Напоминаем:

Зерновое соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля и действует 120 дней со дня подписания, до 19 ноября. Его могут автоматически продлить, если одна из сторон-подписантов не сообщит о желании его изменить или разорвать.

Президент РФ Владимир Путин хочет ограничить направления вывоза зерна из Украины и врет о направлениях вывоза продовольствия - якобы, только 3% идет в бедные страны. ЭП объясняла, куда на самом деле идет украинское зерно.

ООН давит на Киев, чтобы дать России дополнительную выгоду от инициативы - позволить ей экспортировать свой аммиак через Одессу - и таким образом обеспечить дальнейшую работу коридоров.