Фонд госимущества получил в управление более 800 объектов на сумму около 45 миллиардов

В сферу управления Фонда государственного имущества передали более 800 объектов государственной собственности общей стоимостью около 45 миллиардов гривен.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании во вторник, сообщает Правительственный портал.

"Решением Правительства сегодня в сферу управления Фонда госимущества передано более 800 объектов госсобственности. Таким образом мы существенно снижаем нагрузку на государственные органы, под управлением которых находились эти объекты", – отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В дальнейшем часть предприятий получат в процессе приватизации нового собственника, инвестиции и будут работать на экономику страны.

"Для многих из них это будет шанс возобновить работу, позволит развиваться, создавать новые рабочие места. Определенное количество предприятий останется в управлении государства или будет передано в аренду. А госкомпании, не имеющие потенциала развития и неинтересные бизнеса, будут ликвидированы, что уменьшит расходы госбюджета", – добавила Свириденко.

Среди переданных в сферу управления ФГИ объектов:

государственные предприятия;

корпорации;

госучреждения;

научно-исследовательские центры и т.д.

Часть из них находятся на временно оккупированных территориях.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Фонд государственного имущества стремится сосредоточить на себе управление всей государственной собственностью, в противоположность нынешнему разделу собственности между десятками ведомств.

Экономическая правда



