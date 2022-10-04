Венгрия хочет избавиться от зависимости от газа из РФ до 2050 года

Министр технологий и промышленности Венгрии Ласло Палькович во вторник объявил о намерениях страны отказаться от импорта российского газа до 2050 года за счет масштабной электрификации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Палькович сказал во время дискуссии, организованной венгерским экономическим порталом Portfolio.hu.

"Импорт российского газа может упасть до нуля к 2050 году, если другие условия не изменятся", - сказал венгерский министр.

По его словам, поспособствовать отказу от голубого топлива из России поможет сокращение его потребления домохозяйствами - ожидается, что в 2022 году оно упадет минимум на 800 миллионов кубометров, тогда как в прошлом году составило четыре миллиарда кубометров.

Согласно плану, к 2030 году доля газа в общем энергопотреблении Венгрии сократится с 36% до 25%, то есть на 2,4 миллиарда кубометров.

Также правительство Венгрии планирует масштабную реформу рынка потребления газа и электроэнергии, которая позволит перейти на альтернативные источники - в частности солнечные и ветровые электростанции.

"В наиболее краткосрочном периоде - в 2023 году - должны быть применены меры по уменьшению спроса, а в дальнейшей перспективе - между 2023 и 2025 годами - должны быть запущены меры по энергоэффективности и электрификации", - анонсировал Палькович.

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Действия руководства Венгрии в последние месяцы свидетельствуют, что она, наоборот, все больше полагается на российские энергоресурсы.

Так, как сообщалось, "Газпром" с 1 сентября поставляет в Венгрию через Сербию на 5,8 миллиона кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом. До этого Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа после визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Москву.

Кроме того, Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на проект "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом".

Европейская правда