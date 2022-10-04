В Еврокомиссии уточнили, когда и как Украина получит согласованные 5 млрд евро макрофина

Украина получит следующий пакет макрофинансовой помощи от ЕС объемом 5 млрд евро тремя траншами – в октябре, ноябре и декабре 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом после встречи министров экономики и финансов ЕС сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он напомнил, что 3 октября состоялось подписание меморандума о предоставлении средств.

"Мы перечислим первую часть - 2 миллиарда - к середине октября. Мы хотим как можно скорее предоставить и остальные, двумя траншами в ноябре и декабре, при условии соблюдения всех необходимых условий", - отметил Домбровскис.

Напомним, 20 сентября Европейский Союз принял финальное решение о скором выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны. Речь идет о второй части из пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа.

Деньги предоставляются в форме долгосрочных займов на очень льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченному траншу 1 млрд евро.

Европейская правда