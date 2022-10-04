Украина получит от Всемирного банка кредит на почти $530 миллионов: подписали соглашение

фото: министерство финансов

Украина получит от Всемирного банка 529,9 млн долларов США дополнительного финансирования для насущных нужд.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

4 октября соответствующее соглашение подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Украина, Беларусь и Молдова) Аруп Банерджи.

Сумма займа – 529,9 млн долл США.

"Данные кредитные средства будут предоставлены на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании: срок погашения кредита - 19 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка - 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть ссуды)", - пояснили в Минфине.

Мы благодарны правительствам Великобритании и Дании, а также команде Всемирного банка мощную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Привлеченные средства позволят сохранить действенность и устойчивость функционирования украинской системы государственного управления, в дальнейшем финансировать неотложные социальные нужды в условиях военного положения", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Средства займа направят в общий фонд госбюджета Украины на возмещение выплат на оплату труда сотрудников бюджетной сферы, обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, поддержку малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.

Напомним:

Сообщалось, что Всемирный банк заявил о выделении дополнительных 530 млн долларов на помощь правительству Украины для удовлетворения насущных потребностей, вызванных вторжением России в Украину.

Экономическая правда