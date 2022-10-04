УЗ увеличила объемы перевозок зерна более чем на 60%

В сентябре 2022 года, по оперативным данным, Укрзализныця перевезла 3,4 млн тонн зерновых грузов и продуктов перемола – это на 63,2% больше показателя августа этого года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, больше всего зерна было перевезено на экспорт - более 3 млн. тонн (+91,5% к августу), во внутреннем сообщении - почти 322 тыс тонн.

При этом через сухопутные пограничные переходы перевезено почти 902 тыс тонн зерновых, через морские порты - 2164 тыс тонн зерновых.

В УЗ добавили, что в сентябре продолжили тенденцию роста объемов грузоперевозок. Так, в прошлом месяце, по оперативным данным, перевезено почти 11,7 млн тонн грузов, что на 8,4% больше результата августа.

Экономическая правда