Потолок цен на нефть из РФ даст развивающимся странам $160 миллиардов экономии в год – Минфин США

План стран "Большой семерки" по внедрению ограничения цен на нефть, которая экспортируется Россией, даст возможность 50 развивающимся странам экономить на расходах 160 миллиардов долларов в год.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США, сообщает Financial Times.

Анализ был разработан накануне ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка на следующей неделе, где высокие затраты на энергоносители, вызванные вторжением России в Украину, будут занимать центральное место как одно из самых тяжелых бремен для мировой экономики.

В то же время производители нефти ОПЕК+ планируют новые сокращения поставок на встрече этой недели.

G7 одобрило план ограничения цены на закупку российской нефти с целью сокращения доходов Кремля для ведения войны в Украине на прошлой неделе.

Начиная с декабря это позволит западным компаниям обслуживать и страховать российские нефтяные грузы по всему миру, освобождая их от эмбарго ЕС и других западных стран, если продажи осуществляются ниже ограничения. Уровень ограничения должен быть согласован.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо сказал на прошлой неделе CNBC, что оно будет "намного выше" себестоимости добычи в России, чтобы наказать Москву, не побуждая российские нефтяные компании к сокращению поставок.

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Но на рынке нефти все еще существуют сомнения в том, насколько один из новейших экспериментов в сфере формирования международной экономической политики сработает на практике, каким он будет иметь влияние на рынок и как отреагирует Россия.

В исследовании Министерства финансов США сравнивается влияние на мировой нефтяной рынок функционирующего плана ограничения цен на российскую нефть со сценарием, при котором действовало эмбарго без исключений на поставки ниже цены.

Казначейство отказалось уточнить, какой уровень цен приведет к экономии 160 млрд долларов.

"Несмотря на значительную неопределенность, анализ Министерства финансов показывает, что в совокупности исключение из ограничения цены может сэкономить 50 крупнейшим развивающимся рынкам (EM) и странам с низким уровнем дохода (NIC) около 160 миллиардов долларов ежегодно на расходах на импорт нефти", - говорится в заявлении Министерства финансов.

"Это означает, что страны имеют значительный стимул извлечь выгоду от ценового лимита, включая таких покупателей, как Китай и Индия, и что все страны, являющиеся чистыми импортерами нефти, выиграют от снижения цен на нефть", - добавил Адейемо.

Издание добавляет, что Вашингтон рассчитывает больше на "пряник", чем на "кнут", чтобы убедить правительства и компании во всем мире принять план G7, даже если они официально не подпишут коалицию, которая утвердит ограничение цен.

Напоминаем:

Министры финансов, представляющие страны G7, в начале сентября согласовали план внедрения механизма ограничения цен на экспорт российской нефти.