"Армия дронов": законтрактовали почти 1000 беспилотников на 2 миллиарда

Минцифры совместно с Генштабом и Госспецсвязи договорились о закупке 986 беспилотников за 1,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Армии дронов 3 месяца!

Ровно три месяца украинцы и граждане из 76 стран мира доначат на дроны для ВСУ. За это время Армия дронов стала одной из мощнейших сил, помогающих нашим бойцам на фронте уничтожать врагов, спасать собственные жизни и самое главное - возвращать захваченные территории страны домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минцифры совместно с Генштабом и Госспецсвязи договорились о закупке 986 беспилотников за 1,9 млрд грн.

"Это современные, высокотехнологичные, ударные, с искусственным интеллектом и встроенным тепловизором дроны и беспилотники: UkrJet, Skyeton, Fly Eye 3.0, WARMATE 3.0, PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS, SKIF, Flirt Cetus, DJI Matrice RTK RTK , Autel evo 2.

Часть из них уже на фронте. Остальное отправим вскоре", - отчитываются в министерстве.

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Также Минцифры рассказало об обучении операторов руководить беспилотниками – 17 школ подписали договор о сотрудничестве, чтобы вместе обучать профессиональных пилотов. Тренинги прошли уже более 1000 военных.

Напомним:

Украинская "Армия дронов" пополнилась первыми 20 беспилотниками Warmate, которые приобрели на пожертвования через Monobank, еще 20 дронов ВСУ получат в этом месяце.

Украина в рамках проекта "Армия дронов" получила уже около 100 крупных беспилотников для дальних расстояний, в ближайшие месяцы ожидается еще столько же.

Экономическая правда