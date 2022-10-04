Банки получили еще 95 миллионов долларов наличных от НБУ

Нацбанк 3 октября провел еще две операции по обмену наличной иностранной валюты на безналичную для подкрепления ею касс банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В реуляторе отметили, что такие операции осуществляются для решения проблемы с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, возникшей из-за ситуативных логистических трудностей с ее доставкой из-за рубежа.

Так, НБУ предложил к обмену на наличную валюту 100 млн долл США и 100 млн евро. К участию традиционно были приглашены 14 системно важных банков.

Результаты операций таковы:

по обмену долларов США: участие приняло 8 банков. Сумма по итогам проведенного обмена составила 95 млн долл США;

по обмену евро: участие принял один банк, совершивший обмен на сумму 1 млн евро.

"На этот раз объем всех заявок банков как на наличные евро, так и на наличные доллары США был ниже предложенного Национальным банком объема к обмену.

Вскоре наличная валюта будет развезена по банковским отделениям", – заявляют в НБУ.

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В Нацбанке объясняют, что будут совершать соответствующие операции, пока банки будут испытывать нехватку наличной иностранной валюты.

Вместо этого запас безналичной валютной ликвидности банковской системе является высоким и по состоянию на 1 октября составляет 7,1 млрд долл. США, тогда как в начале войны он был меньше (5,9 млрд долл. США), добавляют в НБУ.

В регуляторе отметили, что подобные операции не влияют на уровень международных резервов.

Экономическая правда