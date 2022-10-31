Работники ЗАЭС, которые не могут работать из-за действий оккупантов, продолжают получать зарплаты

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" продолжает выплачивать зарплаты работникам ЗАЭС, которые не могут попасть на рабочие места из-за препятствий российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, всем работникам ЗАЭС в условиях оккупации установили ежемесячную надбавку в размере 20% должностного оклада.

"Эти средства будут выплачены действующим работникам обособленного подразделения ЗАЭС одновременно за весь период оккупации в день освобождения станции от оккупантов", – пояснили в НАЭК.

Также для персонала ЗАЭС сохраняются все льготы и выплаты, предусмотренные действующим коллективным договором и трудовым законодательством Украины, в частности, за работу с вредными условиями труда, больничных, совмещение профессий (должностей), надбавок за лицензирование, высокие достижения труда и т.д.

"При написании заявления на отпуск без содержания работники ОП "ЗАЭС" будут получать ежемесячно 6700 грн материальной помощи. Для этого необходимо написать заявление, добавить копию справки внутренне перемещенного лица (допускается копия справки из приложения "Действие") и отправить документы по почте", - отметили в НАЭК.

Также "Энергоатом" оказывает всестороннюю поддержку всем работникам ОП "ЗАЭС", отказавшимся переходить на работу/подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", под управлением "Росатома".

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В частности, один из самых частых вопросов в сall-центр консультативной помощи НАЭК "Энергоатом" касается оформления документов для получения материальной помощи работниками ЗАЭС, которые из-за военной агрессии РФ эвакуировались на подконтрольные Украине территории. С начала работы сall-центра операторы получили более 700 обращений.





