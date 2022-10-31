Укрэнерго ограничивает электроснабжение по всей стране

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Там подчеркнули, что из-за сегодняшних ракетных атак РФ повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы сразу в нескольких регионах.

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для применения графиков аварийного отключения электроснабжения в 17:00.

"Сейчас ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян. Такие меры дают возможность энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной", - пояснили в компании.

"Укрэнерго" вместе с операторами распределительных сетей делает все возможное для того, чтобы восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру в кратчайшие сроки. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Просим украинцев о понимании и помощи. Вопрос себе "Что я могу выключить" и выключение лишнего - это помощь нам на энергетическом фронте", - добавили в "Укрэнерго".

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Экономическая правда