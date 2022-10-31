Ипотечная программа "єОселя": уже подали 11 тысяч заявок
В рамках ипотечной программы "єОселя", которая заработала в Украине с 1 октября, сейчас уже подали 11 тысяч заявок, которые обрабатывают банки.
Об этом в интервью Forbes рассказал первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Министр напомнил, что программа запущена в тестовом режиме на портале "Дія", ключевой продукт будет в мобильном приложении.
"До конца этой недели к программе присоединятся первые четыре банка-партнера, и с понедельника (31 октября - ред.) мы уже с ними выходим в бета-тестирование в мобильном приложении", - заявил Федоров.
По словам министра, в приложении можно будет в несколько кликов шерить информацию для банковских учреждений, чтобы они принимали решение для выдачи ипотеки.
"Это будет максимально технологичный продукт. Наверное, один из самых технологичных, что мы создавали", - сказал он.
По словам Федорова, уже подано 11 тысяч заявок. При этом 83% из них - это защитники Украины, силовой блок. Почти 11% - медицинские работники, 4% - научные работники, 2% - педагоги.
В общем начали создавать заявку в кабинете, но не закончили - 27 тысяч человек.
Напомним:
Минцифры предлагает принять участие в бета-тестировании новой услуги еОселя в приложении "Дія".
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Экономическая правда