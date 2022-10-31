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Чехия разработала план помощи Украине и даст деньги на дизель-генераторы

Понедельник, 31 октября 2022, 16:44 - Европейская правда

Правительство Чехии будет предоставлять Украине $20 млн ежегодно для помощи в восстановлении, в дополнение к срочным программам и помощи в рамках фондов ЕС.

Об этом стало известно после совместного заседания правительств Украины и Чехии в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В частности, принятое в виде документа совместное заявление чиновников (есть в распоряжении Европейской правды) сообщает Украине о том, что правительство Чехии приняло "Программу гуманитарной, стабилизационной, реконструкции и экономической помощи на 2023-2025 годы на сумму почти 20 миллионов долларов США ежегодно, которая направлена на возмещение ущерба от войны, помощь внутренне перемещенным лицам, разминирование территорий и реконструкцию критической инфраструктуры".

Также Чехия намерена продолжить поставки в Украину оружия для сопротивления агрессии.

"Необходимо, чтобы наша военная поддержка Украины и в дальнейшем продолжалась, чтобы мужественные украинские защитники могли и в дальнейшем делать то, что они делают сейчас", - заявил журналистам после завершения встречи премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Но Украине нужно гораздо больше, и всего. Это особенно видно сейчас, когда Россия пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому мы быстро отреагировали на насущные потребности Украины, и предлагаем Украине 20 млн крон (около 30 млн грн - ЕП) на закупку дизельных электрогенераторов",- сообщил он.

 Ранее стало известно, что Чехия имеет идеи по конфискации российских активов для их передачи Украине.

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Также во время встречи в Киеве премьеры Украины и Чехии договорились "толкать" Украину к переговорам о членстве в ЕС.

Европейская правда

Чехия Украина энергетика
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