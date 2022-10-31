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У ДТЭК заканчивается запас оборудования для ремонтов поврежденных энергообъектов

Понедельник, 31 октября 2022, 15:58 - Алексей Павлыш

В группе ДТЭК заявили, что использовали запас оборудования, который был на складах после первых двух "волн атак" РФ, которые происходят с 10 октября.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"Снова были обстреляны объекты критической инфраструктуры. Сейчас нужно понять, что и как повреждено, что можно сделать, чтобы восстановить максимально оперативно питание.

Первые шаги делаются, подключаются некоторые потребители, некоторые подстанции запитываются. Я думаю, что эта работа продлится следующие 3-6 часов", - сказал Сахарук в эфире марафона в 11:30.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских "волн атак", которые происходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести.

Но, к сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. Сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого. Сейчас работаем над тем, каким образом его все же приобрести или получить от наших партнеров. Сейчас это является проблемой у всех энергетиков", - признал исполнительный директор ДТЭК.

Экономическая правда

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