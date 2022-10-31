Крупнейший завод по производству iPhone может сократить выпуск на 30%: причины

Тайваньская Foxconn может на 30% сократить производство iPhone на своем китайском заводе в Чжэнчжоу из-за недовольства работников требованием перейти на работу в "замкнутом цикле" после вспышки COVID-19.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Завод в Чжэнчжоу - один из крупнейших в мире.

Отмечается, что Foxconn работает над увеличением производства на другом заводе в городе Шэньчжэнь, чтобы компенсировать дефицит.

"На заводе в Чжэнчжоу в центральном Китае, на котором работает около 200 тыс человек, возникли недовольства из-за жестких мер по сдерживанию распространения COVID-19, и на выходных десятки людей тайно покинули предприятие, выложив фото в соцсетях", - пишет агентство.

Возможное влияние на производство происходит на фоне традиционно напряженного времени для производителей электроники в преддверии сезона праздников в конце года, который также является лучшим временем для таких поставщиков, как Apple.

Foxconn в воскресенье заявила, что берет ситуацию под контроль и будет координировать резервное производство с другими заводами, чтобы уменьшить любое потенциальное влияние.

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Apple не ответила на запрос о комментариях.

Foxconn является крупнейшим производителем iPhone для Apple, производя 70% поставок iPhone по всему миру.

Экономическая правда