Шмыгаль: россияне атаковали 18 объектов, большинство - энергетические

Ракеты и дроны, выпущенные россиянами в понедельник по территории Украины, атаковали 10 регионов и повредили 18 объектов, большинство из которых - энергетические.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В результате атаки обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

"Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более 50-и выпущенных по нашей территории ракет сбито 44. Спасибо бойцам, которые защищают наше небо", - отметил премьер.

Шмыгаль поблагодарил энергетиков, которые ликвидируют последствия российских атак и отметил, что ремонтные бригады работают на полную мощность.

Сейчас локальные аварийные отключения продолжаются на Киевщине, Запорожье, Днепропетровщине и Харьковщине. Как подчеркнул премьер, важно, чтобы все украинцы снизили нагрузку на сеть и экономили электроэнергию.