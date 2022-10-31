Курс валют на 31 октября: гривня ослабла против доллара 

В понедельник, 31 октября, наличная гривня ослабла против доллара на "черном рынке", а относительно приобрести евро стало дороже.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс доллара на черном рынке составлял 39,65 - 40,00 грн, а в пятницу, 28 октября, колебался на уровне 39,41 - 39,60 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна также несколько ослабла. Котировки на это же время составляли 38,76 - 39,27 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 38,77 - 39,06 грн. Курсовые спреды выросли, что означает, что приобрести наличное евро стало дороже.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,2 - 39,9 грн (курс на 28 октября - 39,3 - 40,0 грн);

Евро - 38,3 - 39,4 грн (курс на 28 октября - 38,5 - 39,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 38,0 - 39,45 грн;

Ощадбанк - 39,2 - 40,0 грн;

Укрэксимбанк - 39,4 - 39,9 грн;

Райффайзен - 39,4 - 40,0 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.