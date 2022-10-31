Маск хочет ввести в Twitter платную верификацию за 20 долларов в месяц – СМИ

Новый владелец Twitter поставил сотрудникам ультиматум: уложиться в срок введения платной верификации в Twitter или быть готовыми к увольнению.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на источники.

Директива заключается в том, чтобы изменить Twitter Blue, необязательную подписку стоимостью 4,99 долларов в месяц, которая разблокирует дополнительные функции, на более дорогую подписку, которая также проверяет пользователей, пишет издание со ссылкой на собеседников.

Сейчас Twitter планирует взимать 19,99 долларов за новую подписку Twitter Blue.

"Согласно текущему плану, у проверенных пользователей будет 90 дней, чтобы подписаться или потерять свою синюю галочку. Сотрудникам, работающим над проектом, в воскресенье сообщили, что они должны уложиться в срок до 7 ноября, чтобы запустить эту функцию, иначе они будут уволены", - говорится в статье.

Маск ясно дал понять в месяцы, предшествовавшие приобретению соцсети, что он хочет пересмотреть то, как Twitter проверяет учетные записи и работает с ботами. В воскресенье он написал: "Весь процесс проверки сейчас модернизируется".

Подписка Twitter Blue была широко запущена почти год назад как способ просмотра статей без рекламы от некоторых издателей и внесения других настроек в приложение, таких как другой цвет иконки на главном экране.

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В нескольких кварталах, когда Twitter сообщал о прибыли, реклама оставалась подавляющим большинством его доходов. Маск заинтересован в росте подписок, чтобы они стали половиной общего дохода компании.

Напомним:

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.

Экономическая правда