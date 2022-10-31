Из украинских портов вышли суда с продовольствием, несмотря на отход РФ от "зернового соглашения"

В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 354,5 тысяч тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы после того, как РФ объявила о "приостановлении "зерновой соглашения".

Об этом сообщило министерство инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

Среди судов - балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода.

Вместе с тем проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.

В ведомстве отметили, что движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября согласовали ООН и Турция.

При этом представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решение для полноценной реализации "зерновой инициативы", отметили в министерстве.

Согласно предложению Объединенного Координационного Центра (СКЦ), представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины.

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Представители Российской Федерации были проинформированы. Об их реакции не сообщается.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Украина отмечает, что атака против российских кораблей в бухте оккупированного Севастополя стала лишь поводом для Москвы выйти из "зернового соглашения", поскольку шаги для ее срыва начались задолго до этого.

Стоит отметить, что действие "зернового соглашения" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

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