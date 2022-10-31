Цены на нефть снижаются на фоне ужесточения COVID-ограничений в Китае

Цены на нефть упали более чем на 1 доллар в понедельник после более слабых, чем ожидалось, данных по производственной активности в Китае и опасений, что расширение мер по борьбе с COVID-19 приведет к сокращению спроса.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,10 доллара, или на 1,2%, до 94,67 доллара за баррель по состоянию 07:10 по Гринвичу после падения на 1,2% в пятницу.

Нефть West Texas Intermediate (WTI) стоила 86,83 доллара за баррель, что на 1,07 доллара, или на 1,2%, после снижения на 1,3% в пятницу.

Причины изменения цен

Отмечается, что активность заводов в Китае - крупнейшем в мире импортере нефти - неожиданно упала в октябре, что было вызвано смягчением мирового спроса и строгими ограничениями COVID-19, которые ударили по производству.

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Китайские города ужесточают политику по нулевому уровню заболеваемости COVID-19, поскольку вспышки заболевания распространяются, что развеивает предыдущие надежды на восстановление спроса.

Жесткие ограничения COVID-19 в Китае ослабили экономическую и деловую активность, сократив спрос на нефть. Импорт сырой нефти в Китай за первые три квартала года упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - это первое ежегодное снижение за этот период по крайней мере с 2014 года - поскольку резкие ограничения Пекина в борьбе с COVID-19 сильно ударили по потреблению топлива.

Согласно опросу S&P Global, еврозона, вероятно, вступает в рецессию, поскольку ее деловая активность в октябре сократилась самыми быстрыми темпами за последние два года, поскольку рост стоимости жизни заставляет потребителей быть осторожными и снижает спрос.

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