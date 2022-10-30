Goldman Sachs прогнозирует поднятие ставок ФРС до рекордных 5% в марте следующего года

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Экономисты Goldman Sachs Group заявили, что Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки до 5% к марту 2023 года, что на 25 базисных пунктов выше ее предыдущих прогнозов.

Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что Федеральная резервная система США может повысить ставки более 4,5-4,75%, если не увидит "реальных изменений в поведении".

Экономисты Goldman добавляют, что путь к повышению на 5% включает увеличение на 75 базисных пунктов на этой неделе, 50 базисных пунктов в декабре и 25 базисных пунктов в феврале и марте.

В отчете говорится, что Голдман назвал три причины ожидания повышения ФРС после февраля: "неудобно высокая" инфляция, необходимость охладить экономику, когда заканчивается фискальная жесткость и растут доходы с поправкой на цены, а также избегать преждевременного смягчения финансовых условий.

Ожидается, что центральный банк повысит ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд после завершения своего следующего заседания по вопросам политики 1-2 ноября.

Напомним:

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Быстрый рост потребительских цен в США не показал никаких признаков снижения в сентябре, что вызвало резкую распродажу на Уолл-Стрит - инвесторы опасаются, что ФРС придется стать еще более агрессивной, чтобы замедлить бешеную инфляцию.

Федеральная резервная система, вероятно, повысит процентную ставку в четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов в следующем месяце после того, как пятничный отчет показал, что ее агрессивная монетарная политика в этом году недостаточно способствует охлаждению рынка труда США.