Китай скупает российскую медь на Лондонской бирже металлов перед вероятными ограничениями 

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Китай за последние несколько недель заказал более половины меди со складов Лондонской биржи металлов (LME), значительная часть которой была российского происхождения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Мир металлов на неделях охватила дискуссия о том, как обращаться с российской продукцией. Несколько западных производителей активно выступали за ограничение российских поставок, а группа европейских потребителей алюминия заняла позицию против любых запретов.

Однако, за последние три недели трейдеры запросили более 70 тыс. тонн меди со складов LME преимущественно для потребителей в Китае. Один трейдер прямо сказал, что их китайским клиентам безразлично, медь, которую они покупают, российского происхождения.

Ранее LME опубликовала данные, согласно которым 80% меди в ее складской сети за последние месяцы были российского происхождения.

Рост заказов на медь, вызванная беспокойством, что запрет поставок из РФ может усилить острый дефицит, который наблюдается на некоторых рынках металлов. Следовательно, немецкие и итальянские бизнес-ассоциации указали, что запрет или любые введенные правительством санкции или пошлины являются угрозой для европейской алюминиевой промышленности.

Другие покупатели меди в Европе снова заявили о своем желании избегать закупок в России: "Мы собираемся выполнить все наши обязательства по поставкам металла в следующем календарном году и в дальнейшем без российских катодов", — сказал в интервью главный исполнительный директор Aurubis AG Роланд Харингс.

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Напомним:

В сентябре Китай импортировал рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ) и сталелитейного угля.

Лондонская биржа металлов (LME) ограничит новые поставки меди и цинка от российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и принадлежащего ей Челябинского цинкового завода.